الدفاع المدني: 5 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 17:08

الدفاع المدني: 5 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 9 mins 16 January، 2025
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