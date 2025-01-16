“يديعوت أحرونوت” عن أهالي الأسرى في غزة: لا حماس ولا بن غفير مسؤولون عن تعطيل الصفقة بل نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 15:12

“يديعوت أحرونوت” عن أهالي الأسرى في غزة: لا حماس ولا بن غفير مسؤولون عن تعطيل الصفقة بل نتنياهو

منذ 2 ساعة 16 January، 2025
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