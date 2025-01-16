الدفاع المدني في غزة: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة القصف حتى هذه اللحظة في خرق واضح لوقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 13:14

الدفاع المدني في غزة: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة القصف حتى هذه اللحظة في خرق واضح لوقف إطلاق النار

منذ 2 ساعة 16 January، 2025
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