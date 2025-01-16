القناة 12: أهالي الأسرى القتلى قلقون بشأن الصفقة وقالوا: “نحن قلقون من أن يُتركوا خلفنا هناك التزام بإعادتهم لدفنهم لا تنسوهم ونحن الذين ننتظرهم” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 11:08

القناة 12: أهالي الأسرى القتلى قلقون بشأن الصفقة وقالوا: “نحن قلقون من أن يُتركوا خلفنا هناك التزام بإعادتهم لدفنهم لا تنسوهم ونحن الذين ننتظرهم”

منذ 23 mins 16 January، 2025
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