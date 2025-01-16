وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا: نرحب بقرار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بانتظار تخفيف معاناة الضحايا واحترام فلسطين كدولة مستقلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 05:44

وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا: نرحب بقرار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بانتظار تخفيف معاناة الضحايا واحترام فلسطين كدولة مستقلة

منذ 24 mins 16 January، 2025
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