إنفجارات عنيفة تهز أرجاء مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 23:34

إنفجارات عنيفة تهز أرجاء مدينة غزة

منذ 42 mins 15 January، 2025
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