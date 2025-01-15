سرايا القدس: بالاشتراك مع كتائب المجاهدين قصفنا بقذائف الهاون تجمعات جنود العدوّ الصهيوني في محيط مسجد البخاري شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2025 - 15:50

سرايا القدس: بالاشتراك مع كتائب المجاهدين قصفنا بقذائف الهاون تجمعات جنود العدوّ الصهيوني في محيط مسجد البخاري شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزّة

منذ 10 mins 15 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة