قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابات وناقلات جند تقدمت من بلدة يارون في جنوب لبنان تنفذ مداهمة لمنازل المدنيين على مشارف حي الدورة وسط إطلاق نار ورمي قنابل يدوية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 15 2025 - 14:18

قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابات وناقلات جند تقدمت من بلدة يارون في جنوب لبنان تنفذ مداهمة لمنازل المدنيين على مشارف حي الدورة وسط إطلاق نار ورمي قنابل يدوية

منذ 13 mins 15 January، 2025
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