فلسطين المحتلة: آليات الاحتلال تشرع في تجريف الجهة الغربية للمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 14:18

فلسطين المحتلة: آليات الاحتلال تشرع في تجريف الجهة الغربية للمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة

منذ 43 mins 15 January، 2025
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