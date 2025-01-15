قناة كان العبرية: في الساعات الأخيرة تنشغل حماس بالتدقيق على كل كلمة في الاتفاقية وليس فقط على الكلمات والتفاصيل الصغيرة إنما على موقع الكلمة في الجملة حتى لا يتم خداعها أو التلاعب فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 14:18

قناة كان العبرية: في الساعات الأخيرة تنشغل حماس بالتدقيق على كل كلمة في الاتفاقية وليس فقط على الكلمات والتفاصيل الصغيرة إنما على موقع الكلمة في الجملة حتى لا يتم خداعها أو التلاعب فيها

منذ 2 ساعة 15 January، 2025
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