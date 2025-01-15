وزارة الصحة في غزة: 6 مجازر ارتكبها العدو خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و253 إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 14:18

وزارة الصحة في غزة: 6 مجازر ارتكبها العدو خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و253 إصابة

منذ 2 ساعة 15 January، 2025
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