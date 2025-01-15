فلسطين المحتلة: 24 شهيداً في غارات صهيونية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم وسط القطاع وجنوبه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 09:40

فلسطين المحتلة: 24 شهيداً في غارات صهيونية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم وسط القطاع وجنوبه

منذ 52 mins 15 January، 2025
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