22 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 08:06

22 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 1 ساعة 15 January، 2025
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