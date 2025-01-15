رويترز عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول: وافقت على حضور جلسة الاستجواب أمام لجنة التحقيق على الرغم من عدم شرعيتها للحيلولة دون سفك الدماء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 05:02

رويترز عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول: وافقت على حضور جلسة الاستجواب أمام لجنة التحقيق على الرغم من عدم شرعيتها للحيلولة دون سفك الدماء

منذ 47 mins 15 January، 2025
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