مستشار ترامب للأمن القومي: الرئيس المنتخب ترامب يرى أننا يمكننا تفادي الصراع مع الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 01:58

مستشار ترامب للأمن القومي: الرئيس المنتخب ترامب يرى أننا يمكننا تفادي الصراع مع الصين

منذ 16 mins 15 January، 2025
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