جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ومنطقة الصفطاوي شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 01:58

جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ومنطقة الصفطاوي شمال غزة

منذ 52 mins 15 January، 2025
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