اعلام العدو : جنود احتياط أكدوا في رسالة لنتنياهو أنهم لن يشاركوا في القتال مرة أخرى إذا تم استدعاؤهم اعتراضا على الصفقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 22:52

اعلام العدو : جنود احتياط أكدوا في رسالة لنتنياهو أنهم لن يشاركوا في القتال مرة أخرى إذا تم استدعاؤهم اعتراضا على الصفقة

منذ 1 ساعة 14 January، 2025
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