بلينكن: لا يمكن هزيمة حماس بالحلول العسكرية فقط وما يجري في شمال غزة دليل على ذلك، وتقديراتنا أن حماس جندت عناصر جديدة بقدر ما خسرت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 19:46

بلينكن: لا يمكن هزيمة حماس بالحلول العسكرية فقط وما يجري في شمال غزة دليل على ذلك، وتقديراتنا أن حماس جندت عناصر جديدة بقدر ما خسرت

منذ 2 ساعة 14 January، 2025
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