القناة 14 العبرية: استعداداً لرد حماس بشأن التفاوض، سيعقد نتنياهو الليلة مشاورة أمنية عاجلة مع كافة رؤساء الأجهزة الأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 19:46

القناة 14 العبرية: استعداداً لرد حماس بشأن التفاوض، سيعقد نتنياهو الليلة مشاورة أمنية عاجلة مع كافة رؤساء الأجهزة الأمنية

منذ 2 ساعة 14 January، 2025
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