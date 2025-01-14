“معاريف” العبرية: يقول “الجيش” الإسرائيلي إنه مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المستوى السياسي، بما في ذلك مغادرة المناطق التي يسيطر عليها في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 19:46

“معاريف” العبرية: يقول “الجيش” الإسرائيلي إنه مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المستوى السياسي، بما في ذلك مغادرة المناطق التي يسيطر عليها في غزة

منذ 2 ساعة 14 January، 2025
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