‏المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: اتفاق وقف النار مع حماس بات قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 16:42

‏المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: اتفاق وقف النار مع حماس بات قريباً

منذ 1 ساعة 14 January، 2025
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