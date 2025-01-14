طيران الاحتلال يشن غارات في محيط مسجد الفاروق بمخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2025 - 16:42

طيران الاحتلال يشن غارات في محيط مسجد الفاروق بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 14 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة