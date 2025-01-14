الشيخ الخطيب للرئيس عون: أملنا كبير بكم وثقتنا عالية بأدائكم وما يهمنا الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وبناء الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 16:42

الشيخ الخطيب للرئيس عون: أملنا كبير بكم وثقتنا عالية بأدائكم وما يهمنا الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وبناء الدولة

منذ 1 ساعة 14 January، 2025
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