مراسل المنار: جيش العدو نفذ خلال الدقائق الماضية تفجيرا في بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 12:04

مراسل المنار: جيش العدو نفذ خلال الدقائق الماضية تفجيرا في بلدة عيتا الشعب

منذ 1 ساعة 14 January، 2025
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