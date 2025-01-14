بدء اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 10:32

بدء اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 28 mins 14 January، 2025
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