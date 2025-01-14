فلسطين المحتلة: ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الاستهدافات الثلاثة في دير البلح الى 7 شهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 10:32

فلسطين المحتلة: ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الاستهدافات الثلاثة في دير البلح الى 7 شهداء

منذ 30 mins 14 January، 2025
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