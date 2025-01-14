مراسل المنار: العدو يعمد منذ الفجر الى التوغل عند أطراف عيترون والاعتداء على المنازل عبر اطلاق القذائف والرشقات النارية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 10:32

مراسل المنار: العدو يعمد منذ الفجر الى التوغل عند أطراف عيترون والاعتداء على المنازل عبر اطلاق القذائف والرشقات النارية

منذ 56 mins 14 January، 2025
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