العميد سريع: تُعد هذه العمليةُ هي الثالثةُ خلال 12 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 08:58

العميد سريع: تُعد هذه العمليةُ هي الثالثةُ خلال 12 ساعة

منذ 16 mins 14 January، 2025
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