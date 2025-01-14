قوات خاصة إسرائيلية تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 07:28

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين شمال الضفة الغربية

منذ 6 mins 14 January، 2025
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