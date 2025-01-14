رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين لبناء جيوش حقيقية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2025 - 07:28

رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين لبناء جيوش حقيقية

منذ 29 mins 14 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة