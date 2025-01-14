العميد سريع: تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها ومعها أبناء الشعب اليمني العظيم لن تتخلى عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 07:26

العميد سريع: تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها ومعها أبناء الشعب اليمني العظيم لن تتخلى عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات

منذ 47 mins 14 January، 2025
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