العميد سريع: وصل الصاروخ إلى هدفه وفشلت المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 07:26

العميد سريع: وصل الصاروخ إلى هدفه وفشلت المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له

منذ 51 mins 14 January، 2025
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