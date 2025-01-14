العميد يحيى سريع: نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع “فلسطين2” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 07:26

العميد يحيى سريع: نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”

منذ 52 mins 14 January، 2025
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