الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا قبالة الساحل الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 05:54

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا قبالة الساحل الشرقي

منذ 1 ساعة 14 January، 2025
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