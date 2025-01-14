3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل في حي المنارة شرق مدنية خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 05:54

3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل في حي المنارة شرق مدنية خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 14 January، 2025
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