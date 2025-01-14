العميد سريع: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2025 - 05:54

العميد سريع: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة

منذ 2 ساعة 14 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة