“الجيش الإسرائيلي”: قمنا بعدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 04:22

“الجيش الإسرائيلي”: قمنا بعدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد

منذ 54 mins 14 January، 2025
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