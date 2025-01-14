طائرات الاحتلال تشن غارة على حي المنارة في مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 02:48

طائرات الاحتلال تشن غارة على حي المنارة في مدينة خانيونس

منذ 54 mins 14 January، 2025
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