وزير خارجية بريطانيا: على “إسرائيل” منع المزيد من انهيار العمليات الإنسانية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 01:16

وزير خارجية بريطانيا: على “إسرائيل” منع المزيد من انهيار العمليات الإنسانية في غزة

منذ 35 mins 14 January، 2025
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