وزير خارجية بريطانيا: التشريع الوشيك بـ “إسرائيل” يعني أن الأونروا تواجه حافة الهاوية بقدرتها على دعم الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 01:16

وزير خارجية بريطانيا: التشريع الوشيك بـ “إسرائيل” يعني أن الأونروا تواجه حافة الهاوية بقدرتها على دعم الفلسطينيين

منذ 38 mins 14 January، 2025
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