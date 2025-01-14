هيئة “البث الإسرائيلية”: قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مايكل كوريلا وصل اليوم إلى “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 01:16

هيئة “البث الإسرائيلية”: قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مايكل كوريلا وصل اليوم إلى “إسرائيل”

منذ 58 mins 14 January، 2025
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