مدفعية الاحتلال تقصف مناطق متعددة في مدينة رفح جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 23:44

مدفعية الاحتلال تقصف مناطق متعددة في مدينة رفح جنوبي القطاع

منذ 29 mins 13 January، 2025
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