سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع “EVO Max” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 22:12

سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع “EVO Max” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء شمال قطاع غزة

منذ 46 mins 13 January، 2025
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