القوات المسلحة اليمنية : نبارك عمليات المقاومة الفلسطينية البطولية ونؤكد استمرار العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 22:12

القوات المسلحة اليمنية : نبارك عمليات المقاومة الفلسطينية البطولية ونؤكد استمرار العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة

منذ 1 ساعة 13 January، 2025
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