القوات المسلحة اليمنية : نفذت القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً، استهدفت هدفا حيويا للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيّ نوع فلسطين2 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 22:12

القوات المسلحة اليمنية : نفذت القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً، استهدفت هدفا حيويا للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيّ نوع فلسطين2

منذ 1 ساعة 13 January، 2025
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