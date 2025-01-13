اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة جنوبي العفولة و بيت شان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 19:06

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة جنوبي العفولة و بيت شان

منذ 26 mins 13 January، 2025
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