انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة لبنان بحصول نواف سلام على 85 صوتاً مقابل 9 أصوات لـ نجيب ميقاتي و 34  لا احد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 19:06

انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة لبنان بحصول نواف سلام على 85 صوتاً مقابل 9 أصوات لـ نجيب ميقاتي و 34  لا احد

منذ 1 ساعة 13 January، 2025
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