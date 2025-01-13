منصاتٌ للمستوطنين: مقتل 5 جنود من لواء “ناحال” بجيش الاحتلال وإصابة 11 آخرين بجراح مختلفة، في بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 17:34

منصاتٌ للمستوطنين: مقتل 5 جنود من لواء “ناحال” بجيش الاحتلال وإصابة 11 آخرين بجراح مختلفة، في بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم

منذ 21 mins 13 January، 2025
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