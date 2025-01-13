رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لقاؤنا مع رئيس الجمهورية كان من أجل الإعراب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 17:34

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لقاؤنا مع رئيس الجمهورية كان من أجل الإعراب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية

منذ 22 mins 13 January، 2025
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