 سرايا القدس: أبلغوا مجاهدينا عن تفجيرهم آلية عسكرية بعبوة من نوع ثاقب مزروعة مسبقا في بيت حانون وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 16:02

 سرايا القدس: أبلغوا مجاهدينا عن تفجيرهم آلية عسكرية بعبوة من نوع ثاقب مزروعة مسبقا في بيت حانون وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

منذ 52 mins 13 January، 2025
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